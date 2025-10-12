السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق شبَّ داخل شقة سكنية بمنطقة طابا بمدينة بنها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة طابا التابعة لمدينة بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بأحد الأجهزة المنزلية، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت التلفيات على بعض محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.