عاجل
75 دقيقة.. منتخب مصر يواصل تقدمه على غينيا بيساو بهدف نظيف
تعليق مؤثر على مأساة نبروه.. نهال طايل: الصبر تاج فوق رأس اللي يعرف قيمته
نتنياهو: هناك خلافات كثيرة داخل إسرائيل.. وحزين لإطلاق سراح القتلة
صراع إنجليزي إسباني على أوباميكانو.. ريال مدريد وليفربول يترقبان حسم موقفه مع بايرن
رئيس الهلال الأحمر: لدينا خطة لإدارة الأزمة في غزة بجميع السيناريوهات المحتملة
محمد إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وريد ستار الإيفواري
«رجال يد الأهلي» يفوز على ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا
الرئيس السيسي: مشروع "كربونات الصوديوم" محور رئيسي لدعم الاكتفاء الذاتي للصناعات المحلية
لامين يامال يقترب من العودة.. خطة لإشراكه تدريجيًا قبل الكلاسيكو
خبير يكشف الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع أسعار الذهب والعملات الرقمية
حقيقة وجود اشتباكات داخلية بين الفلسطينيين.. رئيس بلدية غزة يرد
ريال مدريد يراقب موهبة آرسنال الصاعدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالقليوبية

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق شبَّ داخل شقة سكنية بمنطقة طابا بمدينة بنها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة  مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة طابا التابعة لمدينة بنها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بأحد الأجهزة المنزلية، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، واقتصرت التلفيات على بعض محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

