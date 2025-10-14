طلاب تمريض قنا يدعمون أطفال السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

نظمت كلية التمريض بجامعة قنا زيارة إنسانية إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، بهدف تقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

وشارك طلاب الكلية في فقرات ترفيهية متنوعة لإدخال البهجة على قلوب الأطفال، حيث ارتدى بعضهم شخصيات كرتونية محببة، وتفاعل معهم الأطفال في أجواء مليئة بالمحبة والبهجة، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا والألعاب على المرضى الصغار.

واستقبل وفد الكلية فريق العلاقات العامة بمستشفى شفاء الأورمان للأطفال، واصطحبهم في جولة داخل أقسام المستشفى للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية المجانية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بمشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي.

وأعرب وفد كلية التمريض بجامعة قنا عن سعادتهم بمستوى الخدمات الطبية والإنشائية المقدمة داخل المستشفى، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار دورهم المجتمعي والإنساني لدعم مرضى السرطان معنويًا ونفسيًا خلال رحلتهم العلاجية، موجّهين الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على جهودهم المخلصة لخدمة المرضى.

ومن جانبه، أشاد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة وفد كلية التمريض، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تسهم في رفع الروح المعنوية للمرضى، وتنعكس إيجابيًا على حالتهم النفسية خلال تلقي العلاج، موجّهًا الشكر والتقدير لطلاب وأساتذة الكلية على هذه المبادرة الطيبة.