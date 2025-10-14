قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الخامس للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
طلاب تمريض قنا يدعمون أطفال السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

طلاب تمريض قنا يدعمون أطفال السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
طلاب تمريض قنا يدعمون أطفال السرطان في مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر
شمس يونس

نظمت كلية التمريض بجامعة قنا زيارة إنسانية إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، بهدف تقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

وشارك طلاب الكلية في فقرات ترفيهية متنوعة لإدخال البهجة على قلوب الأطفال، حيث ارتدى بعضهم شخصيات كرتونية محببة، وتفاعل معهم الأطفال في أجواء مليئة بالمحبة والبهجة، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية وتوزيع الهدايا والألعاب على المرضى الصغار.

واستقبل وفد الكلية فريق العلاقات العامة بمستشفى شفاء الأورمان للأطفال، واصطحبهم في جولة داخل أقسام المستشفى للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية المجانية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وذلك بمشاركة طلاب جامعة جنوب الوادي.

وأعرب وفد كلية التمريض بجامعة قنا عن سعادتهم بمستوى الخدمات الطبية والإنشائية المقدمة داخل المستشفى، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار دورهم المجتمعي والإنساني لدعم مرضى السرطان معنويًا ونفسيًا خلال رحلتهم العلاجية، موجّهين الشكر لجميع العاملين بالمستشفى على جهودهم المخلصة لخدمة المرضى.

ومن جانبه، أشاد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة وفد كلية التمريض، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تسهم في رفع الروح المعنوية للمرضى، وتنعكس إيجابيًا على حالتهم النفسية خلال تلقي العلاج، موجّهًا الشكر والتقدير لطلاب وأساتذة الكلية على هذه المبادرة الطيبة.

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

