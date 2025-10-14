كواليس سحل 3 أشخاص بمعركة بالأسلحة البيضاء في الطالبية

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية في نشوب مشاجرة بمنطقة الطالبية أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وسحجات نتيجة اعتداء المتهمين عليهم بأسلحة بيضاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب معركة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الطالبية وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص حمل ميكروباص لـ 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء قاموا بالاعتداء على المجني عليهم مسببين إصابة 3 أشخاص بجروح قطعية وسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من الجسد وفر المتهمون هاربين.

تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات وأسباب المشاجرة من خلال مناقشة المصابين وشهود العيان ومراجعة كاميرات المراقبة.