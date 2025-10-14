بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم /الثلاثاء/، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 18.54 نقطة بما نسبته 0.21% ليصل إلى مستوى 8858.82 نقطة، إذ جرى تداول نحو 769 مليون سهم عبر 36 ألفا و887 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 158.0 مليون دينار كويتي .



وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 101.42 نقطة، بما نسبته 1.18% ليصل إلى مستوى 8478.29 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 517 مليون سهم من خلال 24 ألفا و954 صفقات نقدية بقيمة بلغت نحو 78.6 مليون دينار كويتي .



بينما سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 49.39 نقطة بما نسبته 0.53% ليصل إلى مستوى 9391.46 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 252 مليون سهم عبر 11 ألفا و933 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 79.4 مليون دينار كويتي .



وانخفض مؤشر"رئيسي 50" بنحو 13.60 نقطة بما نسبته 0.15% ليصل إلى مستوى 8853.77 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 355 مليون سهم عبر 15 ألفا و966 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 56.4 مليون دينار كويتي .



وكانت شركات "إيفا فنادق" و"أسيكو" و"ايفا" و"نابيسكو" و"سنرجي" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "تنظيف" و"تجاري" و"الرابطة" و"بيان" و"أجيليتي" الأكثر انخفاضا .