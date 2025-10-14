نصيحة ذهبية للتحكم في الإنفاق الإلكتروني واستخدام البطاقات البنكية.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، أن العادات السلوكية التي اكتسبها كثيرون خلال جائحة كورونا أسهمت في زيادة الإنفاق العفوي عبر الطلبات الإلكترونية واستخدام البطاقات الائتمانية، مضيفة أن ذلك دفع فئات كثيرة إلى مفاجآت مالية مزعجة عند استلام كشف الحساب في نهاية الشهر.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع ، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الاعتماد على الكرت الائتماني دون تخطيط ميزانية منتظمة يُعد أحد الأسباب الرئيسة للمشكلة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التطبيقات التي تدير النفقات وتحدد الميزانية بشكل يومي أو شهري لتجنُّب صدمة المصروفات في نهاية الفترة.

ونصحت الدكتورة باستخدام تطبيقات تتبع المصروفات لتسجيل كل عملية شراء ومعرفة الرصيد المتاح قبل الشراء، موضحة أن مثل هذه الأدوات تساعد على تحديد سقف الادخار وتخطيط النفقات بعيدًا عن التصرُّف العشوائي الذي قد يؤدي إلى تراكم الديون.

وحذرت من ممارسات الشراء بالتقسيط دون دراسة واقعية للقدرة المالية، مشيرة إلى أن الرغبة في ترفيه مؤقت أو رحلة صيفية باهظة قد تتحوّل إلى عبء سنوي يرهق الأسر ويضعف الاستقرار المالي.