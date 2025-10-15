قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس أول يوم إجازة لمحمد صلاح في الجونة.. رحلة هادئة إلى شعاب بيوض المفضلة
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع "إيفاد" نتائج البعثات الإشرافية ويؤكد دعم صغار المزارعين

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" (IFAD)، برئاسة "نوافل تلاحيق" المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالايفاد، والدكتور محمد عبدالقادر، المدير القطري للمكتب بالقاهرة، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وذلك بهدف متابعة وتقييم المشروعات التي ينفذها الصندوق في مصر، واستعراض ما تم إنجازه بها، ومناقشة الأنشطة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك اللقاء في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، على أهمية الجهود التي يبذلها صندوق "إيفاد" في المساهمة بتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، ودعم صغار المزارعين والمنتجين الزراعيين في المحافظات والمناطق التي تستهدفها المشروعات، مشدداً على التزام الوزارة بتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل عمل الصندوق وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروعات المشتركة.

وأشار "فاروق" إلى ضرورة تكثيف الأنشطة الخاصة بتنمية مهارات المرأة الريفية وتمويل مشروعاتها الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لذلك من دور حيوي في تحسين دخلها ورفع مستوى معيشتها وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرى المستهدفة.

ومن جانبه، استعرض رئيس البعثة الإشرافية نتائج زيارة الوفد الأخيرة لمناطق عمل مشروعات الصندوق في عدة محافظات، مشيدًا بالتقدم المحرز والجهود المبذولة في تنفيذ الأنشطة التنموية، مؤكدا أن المشروعات المشتركة في مصر، مثل مشروع، تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية "برايد"، الذي يتم تنفيذه في محافظة مطروح وواحة شيوة، إضافة إلى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش "سيل"، يعدان نموذجا ناجحا للتعاون الدولي في مجال التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين.

واتفق الجانبان على استمرار المتابعة الدورية لهذه المشروعات لضمان تحقيق أقصى استفادة مستدامة لأبناء المجتمعات الريفية المستهدفة.

الزراعة وزير الزراعة إيفاد المرأة الريفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

ترشيحاتنا

الاهلي

مقترح داخل النادي الأهلي بشأن جهاز تدريب حراس المرمى

شوبير

شوبير يكشف كواليس جديدة عن الطاقم المعاون لتوروب

الاهلي

لاعب الإسماعيلي السابق: الأهلي لو فاق كل فرق الدوري هتزعل

بالصور

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد