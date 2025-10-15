قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

البريطاني كارلين الفائز بأربع ميداليات أولمبية يعلن اعتزال سباقات الدراجات

سباق الدراجات
سباق الدراجات
القسم الرياضي

أعلن البريطاني جاك كارلين الحاصل على أربع ميداليات أولمبية في سباقات الدراجات على المضمار اعتزاله اليوم الأربعاء قائلا إنه لم يعد قادرا على العطاء بنسبة مئة في المئة.

وحصل المتسابق الاسكتلندي (28 عاما) على برونزية وفضية في أولمبياد باريس كما فعل في أولمبياد طوكيو كما نال الميدالية الفضية في بطولة العالم ثلاث مرات.

لكنه لن يسعى للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لوس انجليس 2028.

وقال كارلين، الذي كان مواطنه الاسكتلندي وأسطورة رياضة الدراجات البريطاني كريس هوي مثله الأعلى، للصحفيين أمس الثلاثاء " استغرقت بعض الوقت (بعد أولمبياد باريس) لإعادة شحذ طاقتي وتجديد الدوافع لمدة أربع سنوات أخرى". 

وأضاف "استعدت لياقتي البدنية والذهنية لكني لا أشعر بأن لدي الحماس لمواصلة القتال لفترة طويلة أخرى".

وعلى الرغم من مسيرته الحافلة لم يتمكن كارلين من الفوز بميدالية ذهبية في إحدى البطولات الكبرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أنه كان يتنافس في نفس الفترة التي تألق فيها ملك سباقات السرعة الهولندي هاري لافريسن.

فقد هزمه لافريسن في قبل النهائي في سباق السرعة في أولمبياد طوكيو وباريس، كما كان ضمن الفريق البريطاني الذي هزمه الهولنديون في سباق السرعة للفرق في كلتا الدورتين الأولمبيتين.

كما أنهى لافريسن سعي كارلين للفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2023 على مضمار جلاسجو في بلاده.

وردا على سؤال حول ما إذا كان شبح البطل الأولمبي خمس مرات سيطارده بعد الاعتزال، قال كارلين إنه لا يشعر بأي ندم لمواجهة أعظم متسابق دراجات على المضمار على الإطلاق.

وقال "أعتقد أن الجميل في الأمر هو أنني على الأقل كنت هناك وبذلت كل ما في وسعي ووهبت حياتي لسباقات السرعة.

"لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين احتكوا بالهولندي لافريسن بشكل منتظم والتحدث معه ومشاركته منصات التتويج. إنه واحد من أفضل المتسابقين وربما الأفضل في رياضتنا.

"لذا، لا، لن أستيقظ وأنا أتصبب عرقا. أعتقد أنني سعيد حقا بما حققته. لو كنت سأنظر إلى الوراء وأقول لجاك البالغ من العمر 18 عاما، اسمع، ستخرج بعد عشر سنوات بأربع ميداليات أولمبية، سأكون فخورا بذلك".

