أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
محافظ كفر الشيخ يبحث مع وفد الهيئة العامة للاستثمار سبل دعم المشروعات

محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة بالمحافظة، مع اللواء دكتور حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 جاء ذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد فاروق، مدير بالإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي، والدكتور خالد الجبالي، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب محمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

تم خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين محافظة كفرالشيخ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتيسير مناخ الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وجذب مزيد من الاستثمارات.

تناول اللقاء أوجه التعاون في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة بالمحافظة، حيث أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على تحقيق التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وشهد اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وشرحًا لأهم بنود قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، إلى جانب عرض حزمة التيسيرات والمزايا التي تقدمها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، إلى أن محافظة كفرالشيخ تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة والصناعة، موضحًا أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات وتطوير البنية التحتية والخدمية بالمناطق الصناعية، وتوفير الأراضي الملائمة للاستثمار، فضلًا عن تبني سياسة الباب المفتوح للتواصل المباشر مع المستثمرين وتقديم الدعم الكامل لهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

أكد محافظ كفر الشيخ استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية واعدة تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فى ظل التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور حسام الدين جعفر عن تقديره لمحافظ كفر الشيخ لاهتمامه الكبير بدعم جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيدًا بما تشهده المحافظة من خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

 وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة بفضل موقعها المتميز ومقوماتها الاقتصادية المتنوعة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل المعوقات وإزالة أي تحديات تواجه المستثمرين، وتقديم الدعم الفني والقانوني والتنسيقي لهم، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية على أرض الواقع.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفر الشيخ على دعم جهود الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة وزيادة حجم الاستثمارات بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

