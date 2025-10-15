في ذكرى رحيله.. رانيا فريد شوقي تستعيد ذكرياتها مع النجم الكبير محمود ياسين

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى وفاة الفنان القدير محمود ياسين، بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن حبها الكبير له وعمق العلاقة التي جمعت بين عائلتيهما.

ونشرت رانيا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك منشورًا قالت فيه: “مش ممكن أنساه، ده حبيب القلب، الأستاذ والنجم الكبير فتى الشاشة الأول محمود ياسين… مش عارفة أبدأ منين، من طفولتي؟ ولا شبابي؟ ولا شغلي معاه؟ ولا من حبه للفن وحنّيته كأب وحبه لأبويا… العيلة دي عشرة عمر وكنا دايمًا سوا في الإجازات والمعمورة… أحلى أيام.”

وأضافت: “كان دايمًا بيناديني (يا روني بنتي حبيبتي)، وفاكرة آخر زيارة لبابا في المستشفى لما قال له: يا محمود إن شاء الله هنتقابل يوم الاتنين الجاي… وفعلًا اتقابلوا، بس لوداع أبويا، لأنه توفى في نفس اليوم.”

وتحدثت رانيا عن ذكرياتها الفنية مع الراحل قائلة: “اشتغلت معاه مرتين، في فيلم طعمية بالشطة وأنا صغيرة، والمرة التانية في مسلسل ماما في القسم، وكان دايمًا بيشجعني وبيساعدني.”

واختتمت رسالتها المؤثرة قائلة: “الله يرحمهم جميعًا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته… أنتم مشيتم وخدتوا الزمن الحلو معاكم، آه يا زمن.”





وفاة محمود ياسين

الجدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا في أكتوبر عام 2020، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الخالدة في السينما والدراما المصرية.