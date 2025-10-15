الكونفدرالية الإفريقية| بعثة المصري تصل طرابلس استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي

وصلت بعثة النادي المصري، إلى العاصمة الليبية طرابلس وذلك استعدادًا لمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي أمام مضيفه فريق الاتحاد الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدا الجمعة على ستاد طرابلس الدولي، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويترأس البعثة محمد موسي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق الأول.

وجاءت قائمة المصري والتي اختارها المدير الفني نبيل الكوكي لمواجهة الاتحاد الليبي كالتالي:-

حراسة المرمى : عصام ثروت ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : حسن علي ، محمود حمادة ، عبد الرحيم دغموم ، .ميدو جابر ، أحمد القرموطي ، عمر الساعي ، مصطفى أبو الخير ، حسين فيصل ، منذر طمين ، أحمد علي عامر ، بونور موجيشا.

خط الهجوم : محمد الشامي ، صلاح محسن ، كينجسلي إيدوو.