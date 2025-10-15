برلمانية: مراكز الجراحة الروبوتية خطوة متقدمة نحو مستقبل الطب الذكي في مصر

أشادت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتوجه وزارة الصحة لإنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الطبية المصرية وتتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطب الذكي والتكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية.

إدخال تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية

وقالت عبد العظيم في تصريح خاص لصدي البلد، إن إدخال تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية يعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري والطبي المصري، من خلال رفع كفاءة الأطباء وإتاحة فرص تدريب متطورة باستخدام أحدث الأنظمة العالمية.

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس رؤية واضحة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتحقيق السبق الإقليمي لمصر في مجال التكنولوجيا الصحية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان تدعم هذه الخطوات الطموحة التي تواكب تطورات الطب الحديث عالميًا.

وأكدت أن تطبيق تقنيات الجراحة الروبوتية سيسهم في تحسين دقة العمليات وتقليل المضاعفات وتخفيف معاناة المرضى، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.