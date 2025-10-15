قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
برلمانية: مراكز الجراحة الروبوتية خطوة متقدمة نحو مستقبل الطب الذكي في مصر

أشادت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتوجه وزارة الصحة لإنشاء مراكز تدريب متقدمة للجراحة الروبوتية عن بُعد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الطبية المصرية وتتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الطب الذكي والتكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الصحية.

إدخال تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية

وقالت عبد العظيم في تصريح خاص لصدي البلد، إن إدخال تقنيات الجراحة الروبوتية داخل المستشفيات الحكومية يعد استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري والطبي المصري، من خلال رفع كفاءة الأطباء وإتاحة فرص تدريب متطورة باستخدام أحدث الأنظمة العالمية.

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس رؤية واضحة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتحقيق السبق الإقليمي لمصر في مجال التكنولوجيا الصحية، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان تدعم هذه الخطوات الطموحة التي تواكب تطورات الطب الحديث عالميًا.

وأكدت أن تطبيق تقنيات الجراحة الروبوتية سيسهم في تحسين دقة العمليات وتقليل المضاعفات وتخفيف معاناة المرضى، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة الصحية للمواطن المصري.

