سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
مدبولي: مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها إزاء القضية الفلسطينية بمنتهى القوة والشفافية والشرف
شريف عامر: تصريحات ترامب حول غزة مناورة.. ونتنياهو خاص معارك على كل الجبهات
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة
ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشيد بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فرقة الموت.. يوسف عمر يكشف تفاصيل أعماله وحقيقة تقديم جزء جديد من كامل العدد

يوسف عمر
يوسف عمر
سعيد فراج

كشف الفنان يوسف عمر، تفاصيل أعماله الفنية التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، في الدراما والسينما. 

وفي البدية أعرب يوسف عمر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن سعادته بنجاح حكاية نور مكسور، ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدوى، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، مؤكدا وجود العديد من المشاهد الصعبة في الأحداث. 

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال يوسف عمر إنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في فيلم فرقة الموت مع الفنان أحمد عز، مشيرا إلى أنه لم يتعاقد على أعمال في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وكذلك لا يعلم موعد تصوير مسلسل زمالك بولاق مع الفنان خالد الصاوي. 

ونفى يوسف عمر، وجود جزء جديد لمسلسل كامل العدد، حتى الآن، مشيرا إلى أنه لو تلقى سيناريو المسلسل فسيبدأ في تصويره على الفور. 

أحدث أعمال يوسف عمر 

وشارك يوسف عمر، مؤخرا في بطولة مسلسل مملكة الحرير، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وتدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في عالم خيالي مليء بالصراعات الملحمية وفي إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أشقاء يفرّقهم القدر بعد اغتيال والدهم الملك على يد عمهم، وبعد فترة من الزمن بينما أصبحوا في ريعان شبابهم، تجمعهم معركة دامية على العرش.

وشارك يوسف عمر في بطولة المسلسل مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز وسلوى عثمان.

تأتي مشاركة يوسف عمر في بطولة مملكة الحرير بعد ما حققه من نجاح خلال الموسم الرمضاني، في مسلسلات نافست بقوة، وهي: شباب امرأة أمام النجمة غادة عبد الرازق، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن. والجزء الثالث من كامل العدد مع النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، والدراما السعوية شارع الأعشى، عن رواية للمؤلفة السعودية بدرية البشر، ومن إخراج التركي أحمد كاتيكسيز،

يوسف عمر أعمال يوسف عمر الفنان يوسف عمر أخبار يوسف عمر

