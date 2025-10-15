فرقة الموت.. يوسف عمر يكشف تفاصيل أعماله وحقيقة تقديم جزء جديد من كامل العدد

كشف الفنان يوسف عمر، تفاصيل أعماله الفنية التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة، في الدراما والسينما.

وفي البدية أعرب يوسف عمر، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن سعادته بنجاح حكاية نور مكسور، ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدوى، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، مؤكدا وجود العديد من المشاهد الصعبة في الأحداث.

وحول أعماله الفنية المقبلة، قال يوسف عمر إنه يواصل حاليا تصوير مشاهده في فيلم فرقة الموت مع الفنان أحمد عز، مشيرا إلى أنه لم يتعاقد على أعمال في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وكذلك لا يعلم موعد تصوير مسلسل زمالك بولاق مع الفنان خالد الصاوي.

ونفى يوسف عمر، وجود جزء جديد لمسلسل كامل العدد، حتى الآن، مشيرا إلى أنه لو تلقى سيناريو المسلسل فسيبدأ في تصويره على الفور.

أحدث أعمال يوسف عمر

وشارك يوسف عمر، مؤخرا في بطولة مسلسل مملكة الحرير، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وتدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في عالم خيالي مليء بالصراعات الملحمية وفي إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أشقاء يفرّقهم القدر بعد اغتيال والدهم الملك على يد عمهم، وبعد فترة من الزمن بينما أصبحوا في ريعان شبابهم، تجمعهم معركة دامية على العرش.

وشارك يوسف عمر في بطولة المسلسل مع مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز وسلوى عثمان.

تأتي مشاركة يوسف عمر في بطولة مملكة الحرير بعد ما حققه من نجاح خلال الموسم الرمضاني، في مسلسلات نافست بقوة، وهي: شباب امرأة أمام النجمة غادة عبد الرازق، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن. والجزء الثالث من كامل العدد مع النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، والدراما السعوية شارع الأعشى، عن رواية للمؤلفة السعودية بدرية البشر، ومن إخراج التركي أحمد كاتيكسيز،