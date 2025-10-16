عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت في كوريا الجنوبية

عادت خدمة منصة الفيديو "يوتيوب"، إلى طبيعتها بعد انقطاع مؤقت في كوريا الجنوبية اليوم /الخميس/، أثر على تشغيل الخدمة على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر "المكتبية".



وقدر مسئولون حكوميون كوريون، أن انقطاع الخدمة استمر من الساعة 8:17 صباحًا حتى 9:19 صباحا (بتوقيت سول)، ويعتقد أن الانقطاع، جزء من انقطاع عالمي أوسع، وناجم عن خطأ أثناء تحديث نظام منع الرسائل العشوائية.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أن جوجل أكدت - في بيان - حل العطل في جميع خدمات يوتيوب.



وتعد منصة "يوتيوب" - التي تديرها "جوجل" - منصة الفيديو الأكثر استخداما في كوريا الجنوبية.