تجهيز متطوعين لخدمة رواد مهرجان النباتات الطبية والعطريةفي بني سويف

في إطار التكليف الصادر من الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف بشأن تنظيم مهرجان النباتات الطبية والعطرية، تم اليوم اجتماع بمتطوعي مبادرة 1000 قائد سكاني المشاركين في تنظيم المهرجان، ومتابعة أعمال تجهيزات المعرض الرئيسي للعارضين ، استعدادًا لانطلاق فعاليات المهرجان، الذي يُبرز هوية المحافظة كعاصمة للنباتات الطبية والعطرية في مصر.

جاء ذلك في حضور: الدكتور . محمد جبر معاون المحافظ، محمد البحيري مدير وحدة السكان وعضو اللجنة المشرفة علي تنفيذ المهرجان، محمد طه المكتب الفني وعضو لجنة المهرجان، نيره نبيل مسئول التخطيط بوحدة السكان وعضو لجنة التنظيم، هاجر حسين مسئول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان وعضو لجنة التنظيم، رانيا سمير عضو العلاقات العامة وعضو لجنة التنظيم، محمد محمود، نهله سليم ، ندا فتحي ، هبه مصطفي أعضاء وحدة السكان أعضاء لجنة المتطوعين لإدارة أعضاء مبادرة 1000 قائد سكاني، للاستعداد لتنظيم فاعليات المهرجان والمؤتمر يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، الي جانب أعضاء المجلس الاستشاري، والمتطوعين من المتقدمين من الجامعات وعلي الرابط المنشور علي الصفحة الرسمية للمحافظة، ويتضمن ورش العمل وندوات علمية والتوصيات.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التحضيرية التي تُنفذ بتكليف من المحافظ لضمان خروج المهرجان بالشكل اللائق الذي يعبر عن مكانة المحافظة كعاصمة للنباتات الطبية والعطرية في مصر.