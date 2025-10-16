قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: صعود تاريخي للذهب في مصر بالتزامن مع اشتعال التوتر التجاري بين واشنطن وبكين

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية صعودها خلال تعاملات اليوم الخميس، لتسجل مستويات قياسية جديدة مدفوعة بتزايد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب قفزت بنحو 70 جنيهًا في السوق المحلية مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5720 جنيهًا، فيما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 40 دولارًا لتسجل 4240 دولارًا.


وأشار إلى أن عيار 24 سجل نحو 6537 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4903 جنيهات، بينما سجل عيار 14 حوالي 3814 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 45,760 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الأربعاء بنحو 95 جنيهًا، حيث افتتح جرام عيار 21 عند 5555 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية من 4149 إلى 4200 دولار.


أداء الذهب عالميًا


سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا قرب مستوى 4247 دولارًا للأوقية، ليواصل مكاسبه المتتالية وسط تنامي الطلب على الملاذات الآمنة. وارتفع المعدن النفيس بنحو 10% منذ مطلع الشهر، وبأكثر من 60% منذ بداية العام.


توترات تجارية متصاعدة

لا تزال المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين تتصدر المشهد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر، ردًا على قرار الصين بتشديد ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، وهو ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة تهدد النمو العالمي.


في المقابل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن مستعدة للحوار، مؤكدًا أن ترامب سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الشهر في كوريا الجنوبية، مع إمكانية تمديد الهدنة التجارية إذا تراجعت بكين عن قيودها الجديدة.


الإغلاق الحكومي الأمريكي

مستمر منذ ثلاثة أسابيع من الضغوط على الأسواق، خاصة مع فشل مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في تمرير مشروع قانون التمويل، وسط تحذيرات من أن التسريح الجماعي للموظفين الفيدراليين قد يتجاوز 10 آلاف موظف، وخسائر اقتصادية تُقدَّر بنحو 15 مليار دولار أسبوعيًا.


السياسة النقدية الأمريكية


توقع ستيفن ميران، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى ارتفاع محدود في التضخم، مع الحفاظ على معدل نمو الاقتصاد الأمريكي عند 2% في 2025.
وتُظهر أداة CME FedWatch أن الأسواق تُقدّر احتمالية 96.7% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، واحتمالية 93.7% لخفض مماثل في ديسمبر.


توقعات البنوك الكبرى


ترى المؤسسات المالية الكبرى أن الذهب لم يبلغ ذروته بعد؛ إذ رفع بنك أوف أميركا توقعاته إلى 5000 دولار للأوقية بحلول 2026، بينما يستهدف جولدمان ساكس مستوى 4900 دولار، ورفع بنك ANZ توقعاته إلى 4400 دولار بنهاية 2025 مع ذروة محتملة عند 4600 دولار منتصف 2026.

