محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب.. تفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لنقل الركاب على جميع خطوط المواصلات العامة، الداخلية والخارجية، بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من اليوم، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية المقررة.

كلف محافظ كفر الشيخ الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مباحث المرور ومباحث التموين، بشن حملات مكثفة على جميع المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفة، موجهًا بطباعة وتوزيع "استيكرات" جديدة موضح بها قيمة الأجرة المعتمدة، يتم إلصاقها على سيارات الميكروباص والسرفيس، إلى جانب وضع لافتات واضحة بجميع المواقف على مستوى المحافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة وضمان الشفافية الكاملة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف ميدانيًا، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وضمان استقرار منظومة النقل.

وناشدت محافظة كفر الشيخ جميع المواطنين بعدم دفع أي أجرة تزيد عن القيمة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي سائق مخالف أو يمتنع عن التحميل عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات بالمحافظة، أو الخط الساخن للمرور (136) والرقم الأرضي (0473232297)، حيث تعمل جميع الخطوط على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى واتخاذ الإجراءات الفورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، والعقيد شريف عبود، وكيل إدارة المرور، والمقدم أحمد قطاطو، رئيس مباحث المرور، واللواء هشام مطر، مدير عام مشروع المواقف وسيارات الأجرة، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية.

