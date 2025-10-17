قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
بعد زيادة التعريفة .. محافظ القاهرة يتفقد عدد من مواقف النقل العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يلتقي قادة الجيل الثاني: تأهيل الكفاءات الشابة لقيادة المنظومة المائية

وزارة الري
وزارة الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لقاءا مع عدد من قادة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 من القيادات الشابة والمتوسطة .

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على اهتمام الوزارة بالكفاءات المتميزة من الجيل الثانى، وحرص الوزارة على تأهيلهم لقيادة منظومة الري في مرحلتها القادمة، مع توفير احتياجات هذه الكفاءات من التدريب اللازم لرفع كفاءتهم في مجالات عملهم المختلفة، حيث تم البدء الفعلي في هذا البرنامج بشكل تدريجي وذلك بإختيار بعض هذه القيادات للمشاركة في دورات تدريبية أو ندوات أو زيارات ميدانية داخل مصر أو سفر للخارج لحضور ورش عمل وزيارات علمية للتعرف على خبرات وتكنولوجيات جديدة في مجال الموارد المائية.

وأضاف أن منظومة الجيل الثاني تتميز بإعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يتطلب إختيار اكفأ الكوادر البشرية للتعامل مع هذه المنظومة .

وأشار وزير الري لضرورة اهتمام قادة الجيل الثاني بالسعي لاكتساب المهارات والتقنيات المرتبطة بتطبيق مستهدفات الجيل الثانى، مع التأكيد على استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم في إطار برنامج احتضان لتلك القيادات لتوفير بيئة خاضعة للرقابة مصممة لتوفير حالة محددة للنمو والحماية .

كما أكد أن الوزارة تتبع مبدأ العدالة في تحفيز العاملين، من خلال تطبيق قواعد صرف حافز التميز الغير اعتيادي بما يحقق العدالة في التوزيع وصرف المكافأة للمستحقين من العاملين بالوزارة، استنادًا إلى معايير جودة الأداء وعدد من الضوابط الأخرى ذات الصلة .

جدير بالذكر انه سبق عقد اختبارات لإختيار "القيادات الوسطى الهندسية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" ، من خلال لجنة مشكلة من السادة خبراء وزارة الموارد المائية والرى، بهدف اختيار الكفاءات المتميزة من شباب المهندسين من جميع القطاعات والهيئات والمصالح لتدريبهم على الأدوات والمهارات المطلوبة ليكونوا قادة الجيل الثاني فى المستقبل .

وزير الموارد المائية منظومة الري التحول الرقمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

فريق الاتحاد

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي والقناة الناقلة

النادي الأهلي

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يضع اللمسات النهائية على تشكيلته استعدادا لمواجهة إيجل نوار

ختام منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

اليوم.. ختام منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

بالصور

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد