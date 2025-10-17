وزير الري يلتقي قادة الجيل الثاني: تأهيل الكفاءات الشابة لقيادة المنظومة المائية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لقاءا مع عدد من قادة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 من القيادات الشابة والمتوسطة .

وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على اهتمام الوزارة بالكفاءات المتميزة من الجيل الثانى، وحرص الوزارة على تأهيلهم لقيادة منظومة الري في مرحلتها القادمة، مع توفير احتياجات هذه الكفاءات من التدريب اللازم لرفع كفاءتهم في مجالات عملهم المختلفة، حيث تم البدء الفعلي في هذا البرنامج بشكل تدريجي وذلك بإختيار بعض هذه القيادات للمشاركة في دورات تدريبية أو ندوات أو زيارات ميدانية داخل مصر أو سفر للخارج لحضور ورش عمل وزيارات علمية للتعرف على خبرات وتكنولوجيات جديدة في مجال الموارد المائية.

وأضاف أن منظومة الجيل الثاني تتميز بإعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة، وهو ما يتطلب إختيار اكفأ الكوادر البشرية للتعامل مع هذه المنظومة .

وأشار وزير الري لضرورة اهتمام قادة الجيل الثاني بالسعي لاكتساب المهارات والتقنيات المرتبطة بتطبيق مستهدفات الجيل الثانى، مع التأكيد على استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم في إطار برنامج احتضان لتلك القيادات لتوفير بيئة خاضعة للرقابة مصممة لتوفير حالة محددة للنمو والحماية .

كما أكد أن الوزارة تتبع مبدأ العدالة في تحفيز العاملين، من خلال تطبيق قواعد صرف حافز التميز الغير اعتيادي بما يحقق العدالة في التوزيع وصرف المكافأة للمستحقين من العاملين بالوزارة، استنادًا إلى معايير جودة الأداء وعدد من الضوابط الأخرى ذات الصلة .

جدير بالذكر انه سبق عقد اختبارات لإختيار "القيادات الوسطى الهندسية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" ، من خلال لجنة مشكلة من السادة خبراء وزارة الموارد المائية والرى، بهدف اختيار الكفاءات المتميزة من شباب المهندسين من جميع القطاعات والهيئات والمصالح لتدريبهم على الأدوات والمهارات المطلوبة ليكونوا قادة الجيل الثاني فى المستقبل .