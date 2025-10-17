قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
قصة مجد لا يشيخ.. مصر تستعد لافتتاح أعظم متحف أثري في العالم
محافظ كفر الشيخ يحدد الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أصدر اللواء الدكتور علاء عبد المطلب، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، القرار رقم 1834 لسنة 2025 بتحديد أسعار بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري.

وجاء القرار، بناءً على مذكرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتعديل أسعار خدمة توصيل الأسطوانات نظراً لتحريك سعر بيع غاز البوتاجاز المنزلي، لضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بالسعر العادل ومكافحة التلاعب.

وجاءت الأسعار الجديدة المحددة بالقرار لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين كالتالي: الأسطوانة المنزلية 12.5 كيلو جرام 225 جنيها «تسليم أرض المستودع» و235 جنيها «تسليم خارج المستودع لأقصى مسافة»، الأسطوانة التجارية 25 كيلو جراما 450 جنيها «تسليم أرض المستودع»، و465 جنيها، «تسليم خارج المستودع لأقصى مسافة».

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

