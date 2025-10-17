محافظ كفر الشيخ يحدد الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

أصدر اللواء الدكتور علاء عبد المطلب، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، القرار رقم 1834 لسنة 2025 بتحديد أسعار بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري.

وجاء القرار، بناءً على مذكرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتعديل أسعار خدمة توصيل الأسطوانات نظراً لتحريك سعر بيع غاز البوتاجاز المنزلي، لضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بالسعر العادل ومكافحة التلاعب.

وجاءت الأسعار الجديدة المحددة بالقرار لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين كالتالي: الأسطوانة المنزلية 12.5 كيلو جرام 225 جنيها «تسليم أرض المستودع» و235 جنيها «تسليم خارج المستودع لأقصى مسافة»، الأسطوانة التجارية 25 كيلو جراما 450 جنيها «تسليم أرض المستودع»، و465 جنيها، «تسليم خارج المستودع لأقصى مسافة».