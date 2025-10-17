استشاري يكشف العلامات المبكرة لتأخر اللغة عند الأطفال من الشهور الأولى

أكدت منة بدوي، استشاري الصحة النفسية وأخصائية التخاطب وعلوم ذوي القدرات الخاصة، أن الانتباه المبكر لسلوك الطفل خلال الشهور الأولى من عمره يعد الخطوة الأولى لاكتشاف تأخر النطق أو التواصل اللغوي، مشددة على أهمية التدخل العلاجي المبكر في حال ملاحظة أي مؤشرات غير طبيعية.

وقالت منة بدوي، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن نجاح الطفل في اكتساب اللغة ومهارات الحياة يكون أسهل وأسرع كلما بدأ التدخل مبكرًا.

وأوضحت أن بعض السلوكيات البسيطة قد تكشف عن تأخر لغوي محتمل، مثل عدم استجابة الطفل عندما يُنادى باسمه، أو عدم تفاعله مع الأصوات واللعب أو المواقف اليومية كوقت تغيير الحفاض.

وأشارت إلى أن هذه العلامات لغة تواصل غير لفظية يجب أن ينتبه إليها الأهل ولا يتجاهلوها.

وأضافت أن من أبرز مؤشرات التأخر اللغوي: إذا بلغ الطفل عامه الأول دون أن ينطق أكثر من 6 كلمات بسيطة، أو بلغ عامين ولم يتمكن من استخدام أكثر من كلمتين أو لم يظهر قدرة على الفهم والتعبير، فهنا يجب مراجعة أخصائي تخاطب فورا.