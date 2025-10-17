قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري يكشف العلامات المبكرة لتأخر اللغة عند الأطفال من الشهور الأولى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكدت منة بدوي، استشاري الصحة النفسية وأخصائية التخاطب وعلوم ذوي القدرات الخاصة، أن الانتباه المبكر لسلوك الطفل خلال الشهور الأولى من عمره يعد الخطوة الأولى لاكتشاف تأخر النطق أو التواصل اللغوي، مشددة على أهمية التدخل العلاجي المبكر في حال ملاحظة أي مؤشرات غير طبيعية.

وقالت منة بدوي، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، إن نجاح الطفل في اكتساب اللغة ومهارات الحياة يكون أسهل وأسرع كلما بدأ التدخل مبكرًا.

وأوضحت أن بعض السلوكيات البسيطة قد تكشف عن تأخر لغوي محتمل، مثل عدم استجابة الطفل عندما يُنادى باسمه، أو عدم تفاعله مع الأصوات واللعب أو المواقف اليومية كوقت تغيير الحفاض.

وأشارت إلى أن هذه العلامات لغة تواصل غير لفظية يجب أن ينتبه إليها الأهل ولا يتجاهلوها.

وأضافت أن من أبرز مؤشرات التأخر اللغوي: إذا بلغ الطفل عامه الأول دون أن ينطق أكثر من 6 كلمات بسيطة، أو بلغ عامين ولم يتمكن من استخدام أكثر من كلمتين أو لم يظهر قدرة على الفهم والتعبير، فهنا يجب مراجعة أخصائي تخاطب فورا.

الصحة النفسية ذوي القدرات الخاصة تأخر النطق التأخر اللغوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

الدولار

أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر

صورة من الضبطية

ملابس فاضحة في الشارع.. القبض على فتاتين بعد انتشار صورهما على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مش وسطه.. مراد مكرم يثير الجدل بعد تعليقه على رقص الرجال

سليمان عيد

نجل سليمان عيد يحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

منة شلبي

اليوم.. المخرج كريم الشناوي يدير ماستر كلاس منة شلبي في مهرجان الجونة

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد