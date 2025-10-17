محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة الجمعة ويتلقي طلبات عدد من المواطنين.. صور

أدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وعقب أداء الصلاة، التقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، موجّهًا بسرعة دراستها والعمل على تلبية احتياجاتهم، مؤكدًا حرصه المستمر على التواصل المباشر مع المواطنين ميدانيًا، والاستماع إلى آرائهم ومتابعة مشكلاتهم على أرض الواقع.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن العمل جاري على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة، ودفع عجلة التنمية والازدهار لأهالينا في كفرالشيخ.