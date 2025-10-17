شروط جائزة التميز الإداري بجامعة عين شمس للعام 2025

أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الإداري لعام 2025، والتي تُطرح للمرة الأولى بالجامعة، في إطار حرصها على تحفيز العاملين الإداريين وتشجيع الممارسات الإدارية المتميزة داخل مختلف الكليات والإدارات والقطاعات الجامعية.

تهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، ودعم روح الابتكار والتطوير الإداري بما يحقق كفاءة الأداء ويواكب متطلبات التحول الرقمي والتطور المؤسسي.

شروط التقدم للجائزة

* أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة وعلى رأس العمل وقت التقدم.

* أن تكون مدة خدمته بجامعة عين شمس لا تقل عن عشر سنوات.

* أن يكون السجل الوظيفي خاليًا من أي جزاءات أو عقوبات تأديبية.

* أن يكون تقييم الأداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة ممتازًا.

* أن يكون المتقدم لديه سجل متميز في تحقيق الأهداف الوظيفية وتطوير أداء الفريق.

* أن يكون المتقدم لديه قدرات قيادية وفكر ابتكاري يسهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها.

يُشترط للحصول على الجائزة اجتياز نسبة 70% من معايير التقييم.

عدد الجوائز المطروحة

تُمنح سبع جوائز سنويًا، منها:

* أربع جوائز للعاملين بالكليات.

* ثلاث جوائز للعاملين بإدارات ومراكز وقطاعات الجامعة.

مكافأة الجائزة:

القيمة المادية للجائزة 10,000 جنيه مصري + شهادة تقدير من جامعة عين شمس

مواعيد الترشح

* فتح باب الترشح: خلال شهر أكتوبر 2025.

* آخر موعد لتسليم الملفات المستوفاة والمعتمدة: الخميس 18 ديسمبر 2025.

* الإغلاق النهائي للترشح: الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

يتم تسليم ملف الترشح ورقيًا، مرفقًا بعدد (2) نسخة إلكترونية من نفس الملف محفوظتين على عدد (2) فلاش ميموري.

للتعرف على جميع تفاصيل الجائزة يتم الدخول على الدليل الإرشادي لجائزة التميز الإداري بجامعة عين شمس أو مسح الباركود

https://www.asu.edu.eg/ar/1252/page/



يتم التسليم للملفات بمقر الإدارة العامة للبحوث العلمية -بمبنى الإدارة -خلف قصر الزعفران

وتدعو إدارة جامعة عين شمس جميع العاملين الإداريين الذين تتوافر فيهم شروط التقدم إلى جائزة التميز الإداري لعام 2025 إلى المشاركة الفاعلة والمساهمة في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي داخل الجامعة.

لتقديم الدعم الفني والرد على جميع الاستفسارات بشأن الجائزة، يتم التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

* [email protected]