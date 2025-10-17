استمرار أعمال النظافة بحي غرب كفر الشيخ | صور

تواصل فرق النظافة بحي غرب كفر الشيخ تنفيذ أعمالها اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر العام للشوارع والميادين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

شملت الأعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتنظيف الأرصفة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، إلى جانب أعمال الكنس اليدوي والآلي بعدد من المناطق.

وأكد إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، استمرار الجهود اليومية لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة، ومتابعة أعمال النظافة على مدار اليوم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على راحة المواطنين وتحسين جودة الحياة داخل المدينة.