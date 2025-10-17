محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف .. صور

تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تطبيق التعريفة الجديدة بجميع المواقف على مستوى المحافظة، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي تجاوز أو مخالفة للتعليمات.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن هناك متابعة دقيقة على مدار الـ24 ساعة لجميع المواقف من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تهاون أو استغلال للمواطنين في تحصيل أجرة تزيد عن التعريفة الرسمية.

وجه المحافظ مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة دون الاستيكر المحدد بالتعريفة، منعًا لاستغلال المواطنين، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف للتواجد الميداني ومتابعة حركة السير والتعامل الفوري مع أي شكاوى.

وناشد المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية عن التعريفة الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114) أو الرقم الأرضي (0473220792) بغرفة العمليات وإدارة الأزمات، أو من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب الخط الساخن لإدارة المرور (136) أو الرقم الأرضي (0473232297)، مؤكدًا أن جميع القنوات مفتوحة لاستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة.