المؤتمر: تهيئة مناخ الاستثمار تعكس رؤية مصر للتحول إلى مركز عالمي للطاقة

أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس مجلس إدارة مجموعة “أيه بي موللر ميرسك”، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة لبناء اقتصاد أخضر وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأوضح "جودة" أن حرص الرئيس السيسي على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل أي تحديات تواجه الشركات العالمية العاملة في مصر، يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الاقتصاد الوطني على جذب استثمارات نوعية كبرى، وخاصة في مجالات النقل البحري والطاقة النظيفة.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن إشادة الرئيس بمشروعات مجموعة “ميرسك” في مصر لإنتاج وتزويد السفن بالوقود الأخضر، تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة الوقود النظيف، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وأكد القبطان وليد جودة، أن التعاون القائم بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأكيد ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار المصرية واستقرارها، بما يرسخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.