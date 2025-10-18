قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووى الإيراني
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الشوط الأول .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على إيجل نوار
بمجهود رائع من هاني .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على ايجل نوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: تهيئة مناخ الاستثمار تعكس رؤية مصر للتحول إلى مركز عالمي للطاقة

وليد جودة
وليد جودة

أشاد القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس مجلس إدارة مجموعة “أيه بي موللر ميرسك”، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة لبناء اقتصاد أخضر وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأوضح "جودة" أن حرص الرئيس السيسي على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتذليل أي تحديات تواجه الشركات العالمية العاملة في مصر، يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة الاقتصاد الوطني على جذب استثمارات نوعية كبرى، وخاصة في مجالات النقل البحري والطاقة النظيفة.

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن إشادة الرئيس بمشروعات مجموعة “ميرسك” في مصر لإنتاج وتزويد السفن بالوقود الأخضر، تمثل خطوة رائدة نحو تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة الوقود النظيف، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وأكد القبطان وليد جودة، أن التعاون القائم بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص العالمي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأكيد ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار المصرية واستقرارها، بما يرسخ مكانة مصر على خريطة الاقتصاد العالمي.

وليد جودة الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتصاد أخضر استثمارات

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

صورة من اللقاء

أحمد ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحادين الفرنسي والدولي للترايثلون لتطوير اللعبة بأفريقيا

مباراة الاهلي

حسن المستكاوي ينتقد لاعب إيجل نوار: خطر على الأهلي

علاء عبد العال

مودي ناصر: علاء عبد العال كلمة السر في تألقي.. وكلام أحمد فتحي "وسام على صدري"

بالصور

رفع كفاءة المدن الجديدة بالعاشر من رمضان.. صور

مش بتعرف تفتح بوقك قوي .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الغدد اللعابية

طاجن بامية باللحمة المفرومة على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

عشان تبقى في أمان..تجهيزات السيارة في فصل الشتاء

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

