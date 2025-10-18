الشوا: الاحتلال دمر البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية بالكامل وترك مخلفات متفجرة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الفظائع التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين تتكشف يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن تداعياتها لا تزال متواصلة في مختلف المناطق، وخاصة شمال قطاع غزة وشرق خان يونس، موضحًا أن الاحتلال دمر البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية بالكامل، وترك خلفه مخلفات متفجرة تسببت في وقوع ضحايا بين العائدين إلى منازلهم.

إدخال المساعدات الإنسانية

وأضاف الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل في إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة لمعالجة الكارثة المتفاقمة في القطاع الذي تحوّل إلى منطقة مجاعة، مشيرًا إلى أن المستشفيات تعاني من انهيار شبه كامل بعد تدمير أكثر من 80% من القطاع الصحي.

مقومات الحياة الأساسية

وأكد أن آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال نازحة وتعيش أوضاعًا نفسية وصحية قاسية في ظل فقدان مقومات الحياة الأساسية، داعيًا إلى تحرك عاجل لإعادة تأهيل المرافق وفتح الطرقات وإزالة مخلفات الحرب تمهيدًا لعودة السكان.