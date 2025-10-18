حلويات سهلة .. طريقة عمل شاتوه كراميل

ترغب الكثير من النساء في إيجاد افكار سهلة لتقديم اطباق الحلويات لتسعد أفراد أسرتها.

نعرض لكم طريقة عمل شاتوه كراميل من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شاتوه كراميل

كوب لبن

كوب زيت

كوب سكر

باكيت كريم كراميل

معلقة ونص كبار لبن بودرة

٢ بيضة

معلقة صغيرة فانيليا

كوب ونص دقيق

معلقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة عمل شاتوه كراميل

في العجان أو الكبة اخفقي اللبن و السكر واللبن البودر والفانيليا ثم ضعي الزيت بالتدريج حتى يمتزج جيدا

اخرجى كوب من الخليط وضعيه جانبا

واتركي باقي الخليطفي الكبة وضيفي البيض مع الاستمرار في الخفق.

ضعي المكونات الجافة وامزجيهم جيدا ثم ضعيها صينية فرن مدهونة سمنة وادخليها فرن ساخن وانتظرى حتى النضج

اتركي شاتوه الكراميل حتى يبرد تمام ثم وزعى كوب الصوص على الوجه ويمكن أن يزين بأي صوص إضافي ويقدم باردا وبالهنا والشفا