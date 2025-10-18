قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
وزيرة التضامن: استراتيجية حقوق الإنسان إطار لتحويل المبادئ المبادئ الدستورية لخطط ملموسة
على الهواء مباشرة.. لحظات رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية بأزمة قلبية
عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور وأنباء عن وقوع إصابات
لميس الحديدي: إيه المشكلة في بقاء جزء من المحروقات مدعوم لحماية الطبقة المتوسطة؟
فيلم أم كلثوم في ثالت أيام مهرجان الموسيقى العربية
هل السوق العقاري يشهد حالة ركود في مصر؟ هاني جنينة يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حلويات سهلة .. طريقة عمل شاتوه كراميل

شاتوه
شاتوه
اسماء محمد

ترغب الكثير من النساء في إيجاد افكار سهلة لتقديم اطباق الحلويات لتسعد أفراد أسرتها.

نعرض لكم طريقة عمل شاتوه كراميل من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شاتوه كراميل 

 كوب لبن

 كوب زيت

 كوب سكر

باكيت كريم كراميل

معلقة ونص كبار لبن بودرة

 ٢ بيضة

 معلقة صغيرة فانيليا

كوب ونص دقيق

معلقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة عمل شاتوه كراميل

 

في العجان أو الكبة اخفقي اللبن و السكر واللبن البودر والفانيليا ثم ضعي الزيت بالتدريج حتى يمتزج جيدا 

اخرجى كوب من الخليط وضعيه جانبا

واتركي باقي الخليطفي الكبة وضيفي البيض مع الاستمرار في الخفق.

ضعي المكونات الجافة وامزجيهم جيدا ثم ضعيها صينية فرن مدهونة سمنة وادخليها فرن ساخن  وانتظرى حتى النضج

اتركي شاتوه الكراميل حتى يبرد تمام ثم وزعى كوب الصوص على الوجه ويمكن أن يزين بأي صوص إضافي ويقدم باردا وبالهنا والشفا 

شاتوه طريقة عمل شاتوه شاتوه كراميل الشيف توتا

