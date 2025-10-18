هند رشاد : التحول الرقمي خطوة نحو اقتصاد تكنولوجي لتوفير المزيد من فرص العمل

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن الدولة عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ساهم في إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة.



وأشارت " رشاد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تطبيق الدولة للتحول الرقمي من شأنه ان يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة بمجالات الابتكار الرقمي.

تجدر الاشارة إلى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، و عقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان " مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق.



تناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.

أشارت د. هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعى وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعى والتحديات التى تصحب الاستخدام، مضيفًة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الذكاء الاصطناعى بداية من تكوين المجلس الوطنى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى .