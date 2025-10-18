قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

التحول الرقمي في صدارة أولويات الدولة.. نواب: ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي يواكب التطوارت العالمية

أميرة خلف


 

  • برلماني: الحكومة تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها لتحقيق رؤية 2030
  • برلماني: الدولة تسعى من خلال مشروعاتها الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • نائبة: التحول الرقمي خطوة نحو اقتصاد تكنولوجي لتوفير المزيد من فرص العمل


 

عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان " مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" ، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى الأول  للذكاء الاصطناعى  بجامعة القاهرة،بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي،  ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل،  وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق.

وتناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.


وأشارت د. هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات  التي تواجه  الذكاء الاصطناعى وتقنياته،  ورحلته الممتدة  لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعى والتحديات التى تصحب الاستخدام، مضيفًة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الذكاء الاصطناعى بداية من تكوين المجلس الوطنى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى.

في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن الدولة بالفعل قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دمج تلك التقنيات في مختلف القطاعات بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات ورفع مستوى الإنتاجية.


و أوضح" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الحكومة تضع الابتكار والتحول الرقمي في صدارة أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق رؤية مصر 2030.

كما لفت عضو النواب إلى أبرز التحديات التي تعيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أبرزها نقص الكوادر البشرية المؤهلة ، إلى جانب غياب البنية التحتية الرقمية المتكاملة ، مؤكدا أن تجاوز هذه العقبات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين التدريب المتخصص، والاستثمار في البحث العلمي .


من جانبه، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها ضمن جهودها لتحقيق رؤية مصر 2030، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الشاملة.

و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن  الدولة  تسعى من خلال مشروعاتها الرقمية إلى تطوير أداء الجهاز الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية، إلى جانب بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على الابتكار ، فضلا عن مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.


وأكد عضو النواب أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبحت ضرورية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قادر على مواكبة التحولات العالمية.


في سياق متصل، أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن الدولة عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي ساهم في إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة.


وأشارت " رشاد" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن تطبيق الدولة للتحول الرقمي من شأنه ان يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة بمجالات الابتكار الرقمي.

