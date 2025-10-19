لمتابعة الانضباط.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدارس إدارة شرق | صور

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمتابعة المدارس، ومنها مدرسة الشهيد مصطفى هلال الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ.

جاء هذا تنفيذاً لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وشملت الجولة تفقد الفصول وحجرات الأنشطة والملاعب والمعامل والمكتبات بها وتجاذب أطراف الحديث مع الطلاب حول ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول والحفاظ على الأثاث والاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الدراسي واحترام المعلم والتعامل برفق مع الزملاء.

في ختام الجولة، تفقد جودة معرض التربية الفنية بالمدرسة وأشاد بما لمسه من أعمال فنية رائعة وما وجده من اهتمام كبير، مما يترك داخلهم أثراً طيباً ويضعهم داخل أجواء تربوية جاذبة ومحببة.