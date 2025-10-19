محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة | صور

بحث اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مع الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، عددًا من الملفات التعليمية، وذلك بحضور الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه على دعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، مشيدًا بالدور الرائد لجامعة كفرالشيخ في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم العالي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وتطوير منظومة التعليم الجامعي بما يواكب التطورات العالمية.

وأكد دعم المحافظة الكامل لجامعة كفر الشيخ في جميع الكليات والتخصصات، وتذليل أي عقبات أمام انتظام الدراسة واستمرار العملية التعليمية بكفاءة، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا في مختلف التخصصات.