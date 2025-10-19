قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الندوة التثقيفية.. برلماني: كلمة الرئيس السيسي تحمل رسائل أمل وتفاؤل بمستقبل مصر
ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة
الرئيس السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية 42 لنصر أكتوبر
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان عددًا من الملفات المشتركة | صور

محافظ كفر الشيخ مع وفد جامعة كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ مع وفد جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

 بحث اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مع الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، عددًا من الملفات التعليمية، وذلك بحضور الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفرالشيخ.

وأكد محافظ كفرالشيخ، حرصه على دعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، مشيدًا بالدور الرائد لجامعة كفرالشيخ في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع التعليم العالي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وتطوير منظومة التعليم الجامعي بما يواكب التطورات العالمية.

 وأكد دعم المحافظة الكامل لجامعة كفر الشيخ في جميع الكليات والتخصصات، وتذليل أي عقبات أمام انتظام الدراسة واستمرار العملية التعليمية بكفاءة، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة للطلاب تؤهلهم للمنافسة محليًا ودوليًا في مختلف التخصصات.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

هيئة المحكمة

كمين الصحراوي الوهمي.. محاكمة 16 متهما في عصابة الشرطة المزيفة 25 أكتوبر

حادث مدينة نصر

بدون إصابات.. انقلاب سيارة نقل على محور شنزو آبي بمدينة نصر

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل نظر محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالسلام لجلسة 3 يناير

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد