الأهلي يتوصل لاتفاق مع حسين الشحات لتجديد عقده موسمين ..تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان توصل النادي الأهلي لاتفاق مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده موسمين.

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ”الأهلي يتوصل لاتفاق مع حسين الشحات لتجديد عقده موسمين مقابل 20 مليون جنيه سنوياً”.

من جانبه أكد الإعلامي محمد فاروق أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يسابق الزمن للعودة مجددًا للمشاركة في المباريات المقبلة بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقال فاروق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "هناك اتجاه في الجهاز الطبي لفريق الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله لحقن حسين الشحات بالبلازما لتجديد الأنسجة المصابة وتسريع التئامها من أجل عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "علمت أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حدد فترة غياب حسين الشحات عن الملاعب لمدة شهرين".