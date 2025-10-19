قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما أفضل حقن فيتامين د ؟ .. تحذير هام من هذا النوع
حكم إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين.. أمين الإفتاء: البنت صاحبة القرار
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يطلق مبادرة سينما المرأة بعدد من المحافظات

"قومي المرأة" يطلق مبادرة "سينما المرأة" تحت مظله برنامج "نورة" بسوهاج وبني سويف والدقهلية
"قومي المرأة" يطلق مبادرة "سينما المرأة" تحت مظله برنامج "نورة" بسوهاج وبني سويف والدقهلية
أ ش أ

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات سينما المرأة تحت مظلة برنامج "نورة" الذي يحظى برعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.


قالت المنسق الوطني لبرنامج تمكين الفتاة "نورة" شيرين ماهر، وفقًا لبيان اليوم الأحد، "إن هذه المبادرة تستهدف فتيات برنامج نورة وأسرهم داخل قرى البرنامج في محافظات (سوهاج، بني سويف والدقهلية)؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والفتاة مثل: ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من القضايا التي تدعم المرأة والفتاة".


وأضافت "أنه يتم من خلال المبادرة تنظيم عروض سينمائية تفاعلية داعمة لقضايا المرأة يعقبها جلسات نقاشية مفتوحة مع الحضور لتبادل وجهات النظر وتعزيز التفكير النقدي، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي جديد داعم لتمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة".


وتابعت "أن هذه المبادرة تمثل أداة مبتكرة للتوعية المجتمعية تعتمد على قوة السينما في نقل الرسائل الإيجابية وتحفيز النقاش حول القضايا التي تؤثر في حياة المرأة والفتيات"، مشيرة إلى أن العروض تهدف إلى تشجيع الحوار والانفتاح الفكري ومواجهة المعتقدات والممارسات السلبية.


يُذكر أن برنامج "نورة" يهدف إلى خلق جيل من الفتيات الواعيات بحقوقهن، ولديهن المهارات والقدرات التي تمكنهن من أن يصبحن مواطنات فاعلات في الجمهورية الجديدة، ويستهدف البرنامج الفتيات من سن 10 حتى 14 عامًا على مدار 40 أسبوعًا من التدريب يتم خلالها تنفيذ ورش عمل وأنشطة متنوعة لتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر قيم إيجابية داخل الأسرة والمجتمع؛ بما يسهم في تمكين الفتيات والمراهقات وإطلاق طاقاتهن الإبداعية.
 

المجلس القومي للمرأة فعاليات سينما المرأة مظلة برنامج نورة قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية صندوق الأمم المتحدة للسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

ترشيحاتنا

جلسة حوارية حول ريادة الأعمال المدعومة بالذكاء الإصطناعي بمؤتمر جامعة القاهرة

جلسة حوارية حول ريادة الأعمال المدعومة بالذكاء الإصطناعي بمؤتمر جامعة القاهرة

جانب من اللقاء التشاوري

6 مطالب عاجلة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المصريين

لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط COP24

وزارة البيئة تطلق من الإسكندرية حملة كبرى لتطهير قاع البحر بالميناء الشرقي

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

فيديو

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد