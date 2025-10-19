قومي المرأة يطلق مبادرة سينما المرأة بعدد من المحافظات

أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات سينما المرأة تحت مظلة برنامج "نورة" الذي يحظى برعاية قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



قالت المنسق الوطني لبرنامج تمكين الفتاة "نورة" شيرين ماهر، وفقًا لبيان اليوم الأحد، "إن هذه المبادرة تستهدف فتيات برنامج نورة وأسرهم داخل قرى البرنامج في محافظات (سوهاج، بني سويف والدقهلية)؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والفتاة مثل: ختان الإناث وزواج القاصرات وغيرها من القضايا التي تدعم المرأة والفتاة".



وأضافت "أنه يتم من خلال المبادرة تنظيم عروض سينمائية تفاعلية داعمة لقضايا المرأة يعقبها جلسات نقاشية مفتوحة مع الحضور لتبادل وجهات النظر وتعزيز التفكير النقدي، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي جديد داعم لتمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة".



وتابعت "أن هذه المبادرة تمثل أداة مبتكرة للتوعية المجتمعية تعتمد على قوة السينما في نقل الرسائل الإيجابية وتحفيز النقاش حول القضايا التي تؤثر في حياة المرأة والفتيات"، مشيرة إلى أن العروض تهدف إلى تشجيع الحوار والانفتاح الفكري ومواجهة المعتقدات والممارسات السلبية.



يُذكر أن برنامج "نورة" يهدف إلى خلق جيل من الفتيات الواعيات بحقوقهن، ولديهن المهارات والقدرات التي تمكنهن من أن يصبحن مواطنات فاعلات في الجمهورية الجديدة، ويستهدف البرنامج الفتيات من سن 10 حتى 14 عامًا على مدار 40 أسبوعًا من التدريب يتم خلالها تنفيذ ورش عمل وأنشطة متنوعة لتنمية مهاراتهن الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ونشر قيم إيجابية داخل الأسرة والمجتمع؛ بما يسهم في تمكين الفتيات والمراهقات وإطلاق طاقاتهن الإبداعية.

