درة تلفت الانظار في أحدث جلسة تصوير..شاهد

شاركت الفنانة درة، متابعيها و جمهورها بإطلالة ساحرة خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وظهرت درة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بفستانا طويلا مزيج من اللونين الفضي اللامع والأبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.



في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، أبهرت الفنانة درة الجمهور والإعلام بإطلالة ملكية وردي على السجادة الحمراء، جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية، لتتصدّر الصور وتتلقى إشادات واسعة على مواقع التواصل.

تفاصيل إطلالة درة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

وارتدت درة فستانًا باللون الوردي الملكي، تصميم كل فاخر وبفتح من الأسفل تكشف عن ساقيها يُبرز أناقتها وسط أجواء المهرجان.