مرأة ومنوعات

هل تتناول المغنيسيوم يوميا؟ إليك ما يجب معرفته

هاجر هانئ

من المثير للدهشة كيف يمكن لمعدن واحد أن يؤثر على كل شيء تقريبًا، من وظائف الدماغ إلى نبضات القلب. يعمل المغنيسيوم بهدوء في أكثر من 600 تفاعل كيميائي حيوي. ومع ذلك، ووفقًا للدكتور مارك هيمان، قد يعاني ما يقرب من 80% من الأشخاص من انخفاض مستويات المغنيسيوم دون أن يلاحظوا ذلك، لأن الاختبارات القياسية نادرًا ما تكشفه.

غالبًا ما يختبئ انخفاض المغنيسيوم وراء مشاكل شائعة مثل تقلصات العضلات، وضبابية الدماغ، والقلق، وقلة النوم، ومتلازمة ما قبل الحيض، أو الإمساك. مع مرور الوقت، يمكن أن يزيد نقصه من خطر الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية. ومع ذلك، فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في الحصول على المزيد من المغنيسيوم، بل في الحصول على النوع المناسب.

جليسينات المغنيسيوم

عندما تشعر بالتوتر المستمر أو يستحيل النوم، يُقدّم غليسينات المغنيسيوم حلاًّ لطيفاً. يُعرف هذا المنتج بتأثيره المُهدئ، إذ يجمع المغنيسيوم مع الغليسين، وهو حمض أميني يُساعد على الاسترخاء. وهو فعال بشكل خاص لمن يُعانون من القلق، وتشنجات ما قبل الحيض، وارتفاع ضغط الدم.

ما يُميّزه هو سهولة امتصاصه من قِبَل الجسم دون اضطراب في الهضم. إنه خفيف ومُهدئ، ويُفضّل تناوله ليلاً لتهدئة الجسم والعقل، فكّر فيه كطريقة طبيعية للوصول إلى حالة من الراحة، دون الآثار الجانبية التي تُسببها مُساعدات النوم القوية.

سترات المغنيسيوم

لسترات المغنيسيوم دورٌ مختلف. فهو يسحب الماء إلى الأمعاء، مما يساعد الجسم على تخفيف الإمساك والانتفاخ العرضي. لمن يعانون من بطء الهضم أو اضطرابه أثناء السفر، يُعيد هذا الشكل من السترة التوازن والخفة إلى الجسم.

مع ذلك، يبقى الاعتدال هو الأساس. ولأنه يُشجع على حركة الأمعاء، فإن الجرعات اليومية العالية قد تُسبب عدم راحة أو برازًا لينًا. يُفضل استخدامه باعتدال، عندما يحتاج الهضم إلى بعض المساعدة، وليس كمكمل غذائي يومي.

ثريونات المغنيسيوم

عندما يضعف التركيز أو تصبح الذاكرة ضبابية، يُقدم ثريونات المغنيسيوم L- دعمًا خاصًا للدماغ. ما يميزه هو قدرته على عبور الحاجز الدموي الدماغي، وهو أمر لا تستطيع معظم أنواع المغنيسيوم القيام به بفعالية.

هذا يعني أنه يدعم الدماغ بشكل مباشر، مما يساعد على صفاء الذهن والذاكرة، ويعالج مشاكل النوم المرتبطة بالتوتر. وهو مفيد بشكل خاص لتحسين مرونة الدماغ، وهي العملية التي تحافظ على حدة الذهن وقدرته على التكيف. إنه الشكل الذي يتحدث لغة الدماغ.

المكملات الغذائية مفيدة، لكن يبقى الطعام المصدر الطبيعي الأمثل للمغنيسيوم. الخضراوات الورقية كالسبانخ، وبذور كاليقطين، والمكسرات كالكاجو، والأفوكادو الكريمي، جميعها غنية بالمغنيسيوم. حتى الشوكولاتة الداكنة، عند معالجتها بشكل طفيف، تُضفي لمسة من الدلال والفائدة.

يلعب نمط الحياة دورًا حيويًا بنفس القدر، فالتقليل من التوتر، وتقليل تناول الكحول والكافيين، والحفاظ على صحة الأمعاء، كلها عوامل تُحسّن امتصاص المغنيسيوم بشكل طبيعي.

الحصول على المغنيسيوم بشكل صحيح

اختيار المغنيسيوم لا يعني تناول جرعة أكبر، بل فهم النوع الذي يناسب احتياجات الجسم. سواءً كان لتهدئة العقل، أو تحسين الهضم، أو زيادة التركيز، فإن لكل نوع دورًا مميزًا.

غالبًا ما يكون نقص المغنيسيوم خفيًا قبل أن يُعلن، ويظهر بطرق خفية يسهل تجاهلها. إن التعرّف على هذه العلامات مبكرًا واختيار الدعم المناسب يمكن أن يُحدث تغييرات ملحوظة، ليس فقط في الصحة البدنية، بل في التوازن العاطفي وصفاء الذهن أيضًا.

المصدر: timesofindia.

