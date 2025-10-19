باكستان: اعتقال انتحاري أفغاني في جنوب وزيرستان الحدودية

نفّذت قوات حرس الحدود الباكستانية في منطقة خيبر بختونخوا عمليةً في جنوب وزيرستان، حيث اعتقلت انتحارياً أفغانياً مشتبهاً به.



وذكرت شبكة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن هذا الاعتقال جاء في خضمّ توترات حدودية بين باكستان وأفغانستان بعد أن خاضت الدولتان المتجاورتان اشتباكاتٍ داميةً لأيام، أسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.



وأفادت "جيونيوز" أنه تمّ تحديد هوية الانتحاري المعتقل، وهو نعمة الله، البالغ من العمر 22 عاماً، نجل موسى جان، وهو من سكان ولاية قندهار الأفغانية، موضحة أنه أثناء الاستجواب، كشف المشتبه به في مقطع فيديو أن تدريبه على القتال كان من المفترض أن يستمرّ ثلاثة أشهر، لكنه لم يتلقّ سوى أسبوع واحد.



وذكر المشتبه به أن التدريب تضمن تعليمات حول كيفية تنفيذ هجمات انتحارية باستخدام المركبات، وكيفية استهداف نقاط التفتيش العسكرية وأفراد الأمن. كما كشف المشتبه به المعتقل أنه، مع نحو 40 آخرين، تجمعوا في مدينة خوست الأفغانية قبل دخول باكستان عبر طريق تشوار.