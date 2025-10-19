محافظ دمياط يناقش الخطط الاستثمارية لمديرية العمل



عقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، اجتماعًا آخر اليوم، لمناقشة الخطط الاستثمارية للعام المالى الحالى والقادم لمديرية العمل والوحدتين المحليتين بميت أبو غالب والسرو

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و الأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة، و الأستاذ فتحى التلاوى مدير مديرية العمل والمهندس ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب و الأستاذة فايزة فودة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو والمهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق

وبحث " محافظ دمياط " خلاله الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، لمديرية العمل ومناقشة المقترحات الخاصة بالخطة القادمة الاحتياجات المستقبلية للمديرية

وأكد المحافظ على أهمية وضع أولويات واضحة للمشروعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، مع التنسيق الكامل بين المديرية والجهات المعنية، بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وأكد على ضرورة اعداد خطة لتنفيذ دورات تدريبية بالقطاعات الصناعية التى تشتهر بها دمياط لدعم الجهود التنموية

وعلى صعيد آخر،، ناقش " محافظ دمياط " الجداول الزمنية لتنفيذ أعمال العام المالى الحالى بالوحدتين المحليتين بميت أبو غالب والسرو وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك بقطاعات النظافة و الانارة و الطرق ورد الشئ لاصله ومختلف الخدمات كما بحث المقترحات الخاصة بالخطة المستقبلية لدراسة إمكانية ادراجها بخطة العام المالى المقبل وفقًا للأولويات.

وعلى هذا الصعيد،، أشار " محافظ دمياط " إلى أن هذه الاجتماعات تهدف وبشكل اساسى إلى الوقوف على الاحتياجات الخاصة بالوحدات المحلية، لتحقيق التكاتف والتكامل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ودعم الرؤى التنموية.