شادي عيسى: إدارة الزمالك تصدر مشهد أسود للجماهير لا أعرف أسبابه

انتقد الإعلامي شادي عيسى تعامل مجلس إدارة الزمالك في التعامل مع الأزمة الماليه الحاليه للفريق .

و قال شادي عيسى عبر تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي سيف زاهر إن إدارة الزمالك تصدر مشهد أسود للجماهير لا أعرف أسبابه و الأزمات المالية مش السنادي لا دي مشكلة على مدار تاريخ الزمالك" .

على الجانب الآخر أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، موعد مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من البطولة، والمقرر إقامتها يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على ملعب ستاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:15 مساءً بتوقيت أبو ظبي، في لقاء مرتقب يجمع بين الفريقين بحثًا عن بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويشارك في النسخة الحالية من كأس السوبر المصري أربعة أندية هي: الأهلي (بطل الدوري المصري)، الزمالك (بطل كأس مصر)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).