مفاجأة مش كدة؟.. بالأبحاث والدراسات الراجل أكتر رومانسية من الست

استعرض برنامج "ست ستات" على فضائية "دي ام سي" فقرة عن المقارنة بين الرجل والمرأة في الرومانسية وأيهما أكثر رومانسية من الآخر؟

وقالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، في الفقرة، إن الرجل أكثر رومانسية من المرأة، والرومانسية عنده أهم منها.

وتابعت: الدراسات العلمية أكدت هذه المقولة وأثبتوا أن الرجالة أكثر رومانسية من الستات، بل أكدت هذه الدراسات أن الرجالة أنهم أكثر عرضة للوقوع في الحب من الستات وأكثر رغبة في العثور على شريك حياة، وبيستثمروا في العلاقة العاطفية أكتر، وعادة هما اللي بيتسابوا مش اللي بيسيبوا.

كما أثبتت الدراسات والأبحاث أن الرجالة أكثر ميل لتبني أفكار رومانسية زي الحب الأول والحب من أول نظرة.