حنفي جبالي من جنيف: العدوان على غزة إبادة جماعية كشفت ازدواجية المعايير الدولية

استعرض الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، في أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال المؤتمر، حيث ألقى كلمة مؤثرة تناول فيها موضوع المناقشة العامة تحت عنوان «الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات».

في مستهل كلمته، أشار جبالي إلى أن العالم يشهد تفاقمًا غير مسبوق في حجم وشدة الأزمات، سواء كانت ناتجة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة العالمية، مما يفرض ضرورة إعادة تقييم منظومة العمل الإنساني الدولي باعتبارها خط الدفاع الأول عن الشعوب المتضررة من هذه الأزمات.

وتساءل رئيس مجلس النواب حول مدى نجاح منظومة العمل الإنساني في الحفاظ على حيادها والابتعاد عن التسييس، مؤكدًا أن الواقع مؤسف، إذ أصبحت هذه المنظومة في كثير من الأحيان أسيرة التجاذبات السياسية والمصالح المتعارضة، وهو ما ظهر جليًا في أزمات الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار جبالي إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل عدوانًا وحشيًا وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية، قائلاً إن ما يحدث يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في ظل صمت المجتمع الدولي وازدواجية معاييره، وهو ما وصفه بـ«نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية والعمل الإنساني لن تسقط بالتقادم».

كما استعرض رئيس مجلس النواب جهود الدولة المصرية في دعم العمل الإنساني على كافة المستويات، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا متكاملًا للدبلوماسية الإنسانية الفاعلة، التي تسعى لترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التضامن الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الموقف المصري من أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة جسد أسمى صور الالتزام الإنساني، حيث بذلت مصر جهودًا مكثفة لوقف الحرب، توجت بالتوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، إلى جانب قيادتها لعمليات الإغاثة الدولية وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف جبالي أن مصر تحملت العبء الأكبر من المساعدات الإنسانية، حيث شكلت المساعدات المصرية نحو 70% من إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة، بإجمالي 550 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، دعمًا للأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.

وفي ختام كلمته، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة العمل الإنساني العالمي لضمان كفاءتها واستقلاليتها، بعيدًا عن أي مصالح سياسية أو عسكرية، مؤكدًا أن تحسين آليات الاستجابة للأزمات بات ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر إنسانية وعدلاً للشعوب كافة.