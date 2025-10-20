تامر عاشور وآدم في حفل واحد بالكويت.. 28 نوفمبر

تنطلق فعاليات “موسم الكويت الغنائي” في نسخته الثالثة يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر المقبل، بحفل جماهيري ضخم يجمع الفنان اللبناني آدم والنجم المصري تامر عاشور على مسرح الأرينا كويت، في أمسية استثنائية ينتظرها عشاق الفن الراقي والطرب.

بوستر حفل تامر عاشور وآدم

وأكد المنتج حسين موسى، أن الحفل سيكون بمواصفات إنتاجية عالمية من حيث الإخراج والمؤثرات البصرية والصوتية، ليمنح الجمهور تجربة فنية متكاملة تعكس روح “موسم الكويت” لهذا العام بما يحمله من تنوع في المحتوى الفني والترفيهي.

موسم الكويت

يُذكر أن، موسم الكويت في دورته الثالثة سيشهد سلسلة من الحفلات والفعاليات الكبرى التي تجمع نخبة من نجوم الغناء والترفيه في الوطن العربي، استمراراً للنجاح الكبير الذي حققه الموسم في نسختيه السابقتين، وترسيخاً لمكانة الكويت على خريطة الفعاليات الإقليمية الرائدة.

أغاني تامر عاشور

من جهة أخرى، طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

أغنية “هيجيلي موجوع”

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة “هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق”، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية “هيجيلي موجوع”.