الخارجية الإيرانية تدعو دول الترويكا الأوروبية لإظهار "إرادة حقيقية" في مفاوضات الملف النووي

أ ش أ

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا) بإظهار "إرادة حقيقية" في مفاوضات الملف النووي.



وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أداء الدول الأوروبية الثلاثة في التطورات الدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلت وكالة أنباء /برنا/ الإيرانية.



وقال المتحدث الإيراني: "يجب على الدول الأوروبية الثلاثة أن تثبت أنها تمتلك حقا الإرادة والقدرة اللازمة للعمل كطرف تفاوضي موثوق وذو مصداقية. لكننا لم نلاحظ شيئا من هذا القبيل حتى الآن".