أمراض الخريف التي تصيب الأطفال.. تعرفي على أبرزها وأعراضها وطرق الوقاية

في فصل الخريف، تزداد إصابة الأطفال بعدة أمراض بسبب تغير درجات الحرارة وتقلب الجو بين الدفء والبرودة، وضعف المناعة الموسمي. إليك أبرز الأمراض الشائعة وأعراضها:

1. نزلات البرد والإنفلونزا

الأسباب: التعرض للهواء البارد والاختلاط في المدارس.

الأعراض:

رشح وسيلان الأنف

كحة وعطس

ارتفاع خفيف في الحرارة

صداع وإرهاق عام

فقدان الشهية

2. التهاب الحلق واللوزتين

الأسباب: العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

الأعراض:

ألم أثناء البلع

احمرار الحلق أو ظهور بقع بيضاء على اللوزتين

ارتفاع الحرارة

تضخم الغدد في الرقبة

3. التهاب الشعب الهوائية

الأسباب: العدوى الفيروسية أو استمرار الكحة بعد نزلة برد.

الأعراض:

كحة جافة أو مصحوبة ببلغم

صوت صفير أثناء التنفس

ضيق في النفس

تعب عام

4. النزلات المعوية الموسمية

الأسباب: تلوث الطعام أو الفيروسات المعوية المنتشرة مع بداية الخريف.

الأعراض:

إسهال متكرر

قيء

مغص بالبطن

جفاف الفم والعطش

5. الحساسية الموسمية (حساسية الأنف أو الصدر)

الأسباب: الغبار، وبر الزهور، تغير الرطوبة.

الأعراض:

عطس متكرر

انسداد أو سيلان الأنف

حكة في العين أو الأنف

كحة ليلية أو صفير في الصدر

نصائح للوقاية:

ارتداء ملابس مناسبة للطقس المتقلب.

تجنب الانتقال المفاجئ من الاماكن الدافئة للباردة

الاهتمام بنظافة اليدين باستمرار.

تقديم أطعمة غنية بفيتامين C لتقوية المناعة.

تهوية المنزل والفصل الدراسي بانتظام.