قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
ما واجب كل من الزوجين تجاه الآخر عند التقصير في حقوق الله؟
حسام واضح.. الدماطي يعلق على أزمة الخطيب وغالي
إحصائية جديدة.. الأهلي حصد 48 بطولة مقابل 7 للزمالك منذ تولي مجلس حسين لبيب
النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
دعاء صلاة الفجر للرزق وقضاء حاجتك.. لا تفوت أوقات البركة في الصباح
بقدرات كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم لوتس اليترا 2025؟
خليل الحية: حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار
حبس ترزي حريمي لاتهامه بتصوير السيدات أثناء تغيير ملابسهن في مدينة نصر
ما فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
عودة أسطورة السيارات الرياضية.. تصميم مستوحى من Honda NSX| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أمراض الخريف التي تصيب الأطفال.. تعرفي على أبرزها وأعراضها وطرق الوقاية

امراض الخريف
امراض الخريف
ريهام قدري

في فصل الخريف، تزداد إصابة الأطفال بعدة أمراض بسبب تغير درجات الحرارة وتقلب الجو بين الدفء والبرودة، وضعف المناعة الموسمي. إليك أبرز الأمراض الشائعة وأعراضها:

 1. نزلات البرد والإنفلونزا

الأسباب: التعرض للهواء البارد والاختلاط في المدارس.
الأعراض:

رشح وسيلان الأنف
كحة وعطس
ارتفاع خفيف في الحرارة
صداع وإرهاق عام
فقدان الشهية

 2. التهاب الحلق واللوزتين

الأسباب: العدوى الفيروسية أو البكتيرية.
الأعراض:

ألم أثناء البلع
احمرار الحلق أو ظهور بقع بيضاء على اللوزتين
ارتفاع الحرارة
تضخم الغدد في الرقبة

 3. التهاب الشعب الهوائية

الأسباب: العدوى الفيروسية أو استمرار الكحة بعد نزلة برد.
الأعراض:

كحة جافة أو مصحوبة ببلغم
صوت صفير أثناء التنفس
ضيق في النفس
تعب عام

 4. النزلات المعوية الموسمية

الأسباب: تلوث الطعام أو الفيروسات المعوية المنتشرة مع بداية الخريف.
الأعراض:

إسهال متكرر
قيء
مغص بالبطن
جفاف الفم والعطش

5. الحساسية الموسمية (حساسية الأنف أو الصدر)

الأسباب: الغبار، وبر الزهور، تغير الرطوبة.
الأعراض:

عطس متكرر
انسداد أو سيلان الأنف
حكة في العين أو الأنف
كحة ليلية أو صفير في الصدر 

نصائح للوقاية:

ارتداء ملابس مناسبة للطقس المتقلب.
تجنب الانتقال المفاجئ من الاماكن الدافئة للباردة
الاهتمام بنظافة اليدين باستمرار.
تقديم أطعمة غنية بفيتامين C لتقوية المناعة.
تهوية المنزل والفصل الدراسي بانتظام.

امراض الخريف امراض تصيب الاطفال امراض الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

امام عاشور

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل على تربية الطيور والدواجن في المنزل زكاة؟.. أمين الإفتاء تجيب

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الإمام أبو حنيفة منهجه قائم على التخفيف وإعمال العقل

ما هو عقد الزواج الشرعي

ما هو عقد الزواج الشرعي؟.. الإفتاء: تتآلف قلوب الأزواج بـ3 أمور

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القلقاس؟.. فوائد مذهلة ونصائح مهمة قبل الطهي

القلقاس
القلقاس
القلقاس

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

صادرات السيارات
صادرات السيارات
صادرات السيارات

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية
المركبات الطائرة الشخصية

فيديو

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

المزيد