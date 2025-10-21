عرض حياة المواطنين للخطر.. قرار بشأن سائق استعرض بسيارته في الإسكندرية

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث في واقعة ضبط سائق استعرض بسيارته في الإسكندرية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة فان بوضع أضواء بطريقة مخالفة على السيارة والسير برعونة وأداء حركات استعراضية بالإسكندرية ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه أثناء احتفاله بحفل زفافه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



