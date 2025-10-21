معاكسة فتاة تتسبب في سقوط 4 مصابين بمشاجرة داخل جامعة أكتوبر

تسببت معاكسة فتاة داخل جامعة أكتوبر في نشوب معركة بين عدد من الطلاب انتهت بإصابة 4 منهم وسيطرة قوات الأمن على المشاجرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب داخل جامعة 6 أكتوبر ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين من طلاب الجامعة، إثر قيام أحد طلاب كلية الهندسة بمعاكسة طالبة بكلية الفنون التطبيقية أثناء تواجدها برفقة زملائها، مما أثار غضبهم وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة بالأيدي داخل الحرم الجامعي.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 4 طلاب بجروح سطحية وكدمات متفرقة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.