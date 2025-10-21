محمد يوسف: تحالف الأحزاب يمكنه تغيير المشهد السياسي

قال الكاتب الصحفي محمد يوسف إن تحالف الأحزاب خلال الانتخابات، وخاصة في عام 2020، كان تجربة ناجحة، حيث ضم 12 حزبًا من أبرز الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية، ما أظهر قدرة تلك القوى على التوحد في مواقف انتخابية لتحقيق أهداف مشتركة.

منافسة بين الأحزاب رغم التوافق

وأشار يوسف خلال صباح الخير يا مصر إلى أن التوافق داخل التحالفات لا يعني غياب المنافسة، بل على العكس، كل حزب يسعى إلى الدفع بأفضل عناصره وأكثرهم كفاءة لتمثيله، وهو ما يثري الحياة الحزبية والنيابية، ويعزز من فرص تقديم برلمان يعبر عن الشارع المصري وتطلعاته.

خطوة نحو حياة سياسية أفضل

وأضاف أن هذه التحالفات تساهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا وتنظيمًا، موضحًا أن وجود تنسيق بين الأحزاب قبل دخول البرلمان يساعد على تقليل الصراعات داخل القبة، ويزيد من فرص التعاون والتشريع الفعّال.