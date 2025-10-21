أسامة حسني يفجر مفاجأة حول مستقبل بنتايج: في الأهلي نهاية الموسم

أثار أسامة حسني، نجم النادي الأهلي السابق، جدلًا واسعًا بعدما كشف عن احتمالية انتقال اللاعب المغربي محمود بنتايج إلى صفوف الأهلي.

جاءت تصريحات حسني خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على قناة MBC مصر، والذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي، حيث تحدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ودار نقاش بين الضيوف حول مستقبل اللاعب المغربي.

وقال مهيب: "كان هناك رهان قبل الخروج على الهواء، كابتن أحمد سليمان أكد أن بنتايج مستمر مع الزمالك، في حين رأى أسامة حسني أن اللاعب في طريقه للانضمام إلى الأهلي نهاية الموسم".

وتأتي هذه التكهنات وسط توتر العلاقة بين بنتايج وإدارة الزمالك، بعد أن لوح اللاعب ووكيله بتقديم شكوى رسمية بسبب تأخر مستحقاته المالية.

كما أكد يوسف مسعد، وكيل اللاعب، في تصريحات سابقة أن عقد بنتايج مع الزمالك يمتد لثلاث سنوات، ولا يتضمن أي شرط جزائي.