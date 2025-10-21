محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع كفاءة وتمهيد الطرق بسيدي سالم

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال خطة المحافظة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»؛ تلبيةً لاحتياجات المواطنين، تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل طريق منشأة عباس - الخوالد بمركز سيدي سالم بطول 350 مترًا، تحت إشراف فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

جاء ذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومعدات التدخل السريع بالمحافظة، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.