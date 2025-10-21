عبد الهادي القصبي: المشهد التنظيمي لمستقبل وطن يعكس حالة فريدة من الانضباط والعمل الجاد

أكد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المشهد التنظيمي الحالي للحزب يعكس حالة فريدة من الانضباط والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن بات ينافس نفسه في الأداء والتنظيم والاستعداد للانتخابات.

وقال القصبي، خلال كلمته في الاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، إن حضور أكثر من 1500 قيادة تنظيمية خلال وقت قصير يعد إنجازًا يدعو للفخر، ويؤكد أن الحزب حاضر بقوة في كل المراحل والمواقف الوطنية.

وأضاف: «حزب مستقبل وطن موجود دائمًا، والتحدي الحقيقي أمامنا هو إنجاز المهمة بنجاح في أقل من 6 ساعات»، موضحًا أن الحزب نما نموًا طبيعيًا نتيجة مجهود متواصل على مدار السنوات الماضية.

وتابع القصبي قائلًا: «أنا عجوز علشان كده ودوني مجلس الشيوخ، لكني عشت لحظة بلحظة مع كيان حزب مستقبل وطن منذ نشأته، في ظروف دقيقة ومرحلة صعبة احتاجت إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار».

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي في السنوات الماضية كان مختلفًا، وأن المرحلة المقبلة ستتطلب مجهودًا أكبر ونمط عمل جديدًا يتناسب مع تطور الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الحزب يمتلك الكوادر القادرة على تحقيق هذا التحدي بنجاح.