ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عبد الهادي القصبي: المشهد التنظيمي لمستقبل وطن يعكس حالة فريدة من الانضباط والعمل الجاد

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي
محمود ابراهيم

أكد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المشهد التنظيمي الحالي للحزب يعكس حالة فريدة من الانضباط والعمل الجاد، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن بات ينافس نفسه في الأداء والتنظيم والاستعداد للانتخابات.

وقال القصبي، خلال كلمته في الاجتماع التنظيمي الأول للحزب استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، إن حضور أكثر من 1500 قيادة تنظيمية خلال وقت قصير يعد إنجازًا يدعو للفخر، ويؤكد أن الحزب حاضر بقوة في كل المراحل والمواقف الوطنية.

وأضاف: «حزب مستقبل وطن موجود دائمًا، والتحدي الحقيقي أمامنا هو إنجاز المهمة بنجاح في أقل من 6 ساعات»، موضحًا أن الحزب نما نموًا طبيعيًا نتيجة مجهود متواصل على مدار السنوات الماضية.

وتابع القصبي قائلًا: «أنا عجوز علشان كده ودوني مجلس الشيوخ، لكني عشت لحظة بلحظة مع كيان حزب مستقبل وطن منذ نشأته، في ظروف دقيقة ومرحلة صعبة احتاجت إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار».

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي في السنوات الماضية كان مختلفًا، وأن المرحلة المقبلة ستتطلب مجهودًا أكبر ونمط عمل جديدًا يتناسب مع تطور الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الحزب يمتلك الكوادر القادرة على تحقيق هذا التحدي بنجاح.

عبد الهادي القصبي حزب مستقبل وطن مستقبل وطن مجلس النواب 2025

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

اعراض نقص الحديد

أعراض نقص الحديد..7 مؤشرات خطيرة

روسيا وإيران تبحثان التطورات بالمنطقة

روسيا وإيران تبحثان التطورات بالمنطقة

السفير التركي والكاتب أوموت دينجشاهين

السفير التركي يثمن إصدار كتاب جديد عن مصر القديمة لتعزيز التعاون بين القاهرة وأنقرة

زيلينسكي

زيلينسكي: تردد أمريكا في تزويدنا بصواريخ توماهوك منح روسيا شعورا بالثقة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

