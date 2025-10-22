لتأهيل الطلاب بالمهارات الرقمية|«التعليم العالي» تفتح باب التسجيل بالمسار الثاني من مبادرة «Be Ready»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التسجيل في المسار الثاني من مبادرة "Be Ready"، والتي تهدف إلى تأهيل الشباب والطلاب بالمهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل العالمي، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المجانية المقدمة من شركة Cisco، وبرعاية الوزارة وبالشراكة مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ويتيح هذا المسار للمتدربين دراسة عدد من التخصصات الرقمية الأكثر طلبًا عالميًا، وهي:

الذكاء الاصطناعي

الأمن السيبراني

الشبكات

اللغة الإنجليزية لتكنولوجيا المعلومات

وأكدت الوزارة أن الكورسات مجانية بالكامل، وتُقدَّم عبر منصة إلكترونية تتيح للطلاب التعلم عن بُعد بسهولة، مشيرة إلى أن الطلاب المتميزين الذين يجتازون التدريب بنجاح سيحصلون على شهادة معتمدة دوليًا من شركة Cisco مجانًا.

ودعت الوزارة الطلاب إلى الإسراع في التسجيل قبل غلق باب التقديم، عبر الرابط التالي:

https://bereadystudent.mohesr.gov.eg/external-courses