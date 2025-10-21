وزارتا الشباب والتعليم العالي تنفذان محاضرتين توعويتين حول التلاعب النفسي والوقاية منه

نفّذ مكتب “فن إدارة الحياة” التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، محاضرتين توعويتين بعنوان "التلاعب النفسي" و"الوقاية من التلاعب النفسي"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفني والطلاب.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي النفسي والسلوكي لدى الشباب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج التوعية النفسية، انطلاقاً من دورها في بناء شخصية الشباب المتكاملة، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تساهم في دعم الصحة النفسية كأحد محاور التنمية البشرية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء وعي طلاب الجامعات وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية التي تساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة بثقة واتزان، مشدداً على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تدعم الصحة النفسية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتُعزّز من قدرتهم على التفكير النقدي واتخاذ القرار المستقل بعيدًا عن الضغوط أو التأثيرات السلبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنفيذ هذه المحاضرات يأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية الوعي النفسي والاجتماعي لدى طلاب الجامعات والمعاهد، وتمكينهم من فهم السلوكيات الخاطئة والتعامل الواعي مع محاولات التلاعب أو التأثير النفسي السلبي التي قد تواجههم في حياتهم اليومية أو في بيئة الدراسة والعمل.

واستهدفت المحاضرتان أكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة من عدد من الجامعات والمعاهد العليا، منها: معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية، جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية، جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، معهد النيل العالي للعلوم التجارية بالمنصورة، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة، المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى، المعهد العالي للتسويق والتجارة بالتجمع الأول، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.