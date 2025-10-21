قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
رياضة

وزارتا الشباب والتعليم العالي تنفذان محاضرتين توعويتين حول التلاعب النفسي والوقاية منه

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
حسن العمدة

نفّذ مكتب “فن إدارة الحياة” التابع للإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة، محاضرتين توعويتين بعنوان "التلاعب النفسي" و"الوقاية من التلاعب النفسي"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من خلال الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفني والطلاب.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي النفسي والسلوكي لدى الشباب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً ببرامج التوعية النفسية، انطلاقاً من دورها في بناء شخصية الشباب المتكاملة، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج تساهم في دعم الصحة النفسية كأحد محاور التنمية البشرية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء وعي طلاب الجامعات وتزويدهم بالمعارف والمهارات الحياتية التي تساعدهم على مواجهة التحديات المختلفة بثقة واتزان، مشدداً على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تدعم الصحة النفسية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتُعزّز من قدرتهم على التفكير النقدي واتخاذ القرار المستقل بعيدًا عن الضغوط أو التأثيرات السلبية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنفيذ هذه المحاضرات يأتي في إطار حرص الوزارة على تنمية الوعي النفسي والاجتماعي لدى طلاب الجامعات والمعاهد، وتمكينهم من فهم السلوكيات الخاطئة والتعامل الواعي مع محاولات التلاعب أو التأثير النفسي السلبي التي قد تواجههم في حياتهم اليومية أو في بيئة الدراسة والعمل.

واستهدفت المحاضرتان أكثر من ٦٠٠ طالب وطالبة من عدد من الجامعات والمعاهد العليا، منها: معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية، جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية، جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، معهد النيل العالي للعلوم التجارية بالمنصورة، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة، المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى، المعهد العالي للتسويق والتجارة بالتجمع الأول، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب التلاعب النفسي وزارة التعليم العالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

